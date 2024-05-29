В Петербурге назвали суммы штрафов за фото беспилотников

В Петербурге разработали систему штрафов за неисполнение решений оперативного штаба города. Они коснутся в том числе и тех, кто размещают в соцсетях фото и видео дронов, последствий их «прилетов» и военных объектов.

Соответствующий документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного. Из него следует, что физлиц за это могут оштрафовать на 4 тыс. рублей, юрлиц – на сумму от 200 до 300 ты. рублей, должностных лиц – на сумму от 30 до 40 тыс. рублей. В случае повторного нарушения — на 5 тысяч, 300-500 тысяч и 40-50 тысяч рублей соответственно.

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Напомним, в Петербурге в целях обеспечения безопасности ранее ввели несколько ограничений. Среди них запрет на фото- и видеосъемку последствий атак беспилотников, а также запрет на использование гидроциклов и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации.