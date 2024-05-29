Иммунолог развеяла частый миф о тополином пухе

Сами по себе семена дерева не являются аллергеном.

Причиной аллергии в период цветения тополей является не их пух, а пыльца, которую он переносит. Об этом заявила врач-иммунолог Елена Бобрикова.

Специалист объяснила, что тополиный пух собирает пыльцу злаковых трав, которая считается аллергеном. При его у человека нередко наблюдается чихание, зуд и кашель. Причем недомогание могут испытывать люди, у которых нет аллергии вовсе.

Если у человека нет аллергии, но есть хронические заболевания, например, риносинусит или бронхит, пух может вызывать контактную реакцию раздражения, — объяснила врач в беседе с «М24».