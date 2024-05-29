Трамп не исключил, что «бомбил бы Москву», если бы СВО началось при его президентстве — СМИ

Также политик заявил, что США атаковали бы Пекин в случае появления китайской армии на Тайване.

The Washington Post раскрыл план действий Дональда Трампа, если бы военная спецоперация России на Украине началась при его президентстве. Издание, ссылаясь на источник, утверждает, что политик начал бы «бомбить Москву».

Также США при Трампе атаковали бы Пекин в ответ на ввод войск КНР на территорию Тайваня.

Например, на одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, — цитирует WР источника.