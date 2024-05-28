Глава МИД Польши не исключил отправку военных на Украину

Дипломат заявил, что такой сценарий вполне возможен.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил, что его страна все же может отправить на Украину военный контингент. Об этом дипломат заявил в интервью Gazeta Wyborcza.

Мы не должны исключать никакую возможность, — заявил Сикорский.

Тем временем Владимир Путин заявил, что легитимной на Украине остается только власть Верховной Рады и ее спикера.