В Думу внесут законопроект о компенсациях для семей, в которых детям не хватило места в детсаду

Депутаты предложили предоставлять социальные сертификаты родителям на оплату нянь.

Семьям, которым не удалось пристроить детей в садики из-за нехватки мест, предлагают выплачивать компенсации. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму, стало известно LIFE.

Мы предлагаем ввести специальный денежный сертификат для тех родителей, чьим детям не досталось места в государственном муниципальном садике. Не у всех семей есть возможность оставить детей на бабушек и дедушек, нанять няню. Поэтому если места в садике не нашлось, то будет правильным для государства компенсировать расходы, — заявил Леонид Слуцкий.