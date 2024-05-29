Командная работа: как хоккей укрепляет сплоченность коллективов

В Санкт-Петербурге прошел турнир по хоккею среди дочерних организаций компании «Транснефть». Нефтепроводчики Северо-Запада, Центральной России и Поволжья собрались, чтобы определить сильнейшую хоккейную команду.
На малой арене ДС «Юбилейный» состоялся мини-хоккейный турнир с участием клубов четырех дочерних предприятий компании «Транснефть»: «Транснефть – Балтика», «Транснефть – Прикамье», «Транснефть – Диаскан» и «Транснефть – Север». Организатором выступила петербургская «дочка» компании.
Хотя на льду кипели почти олимпийские страсти, участники отметили дружелюбную атмосферу и настоящий спортивный дух соревнований. С одной стороны, как говорится, дома и стены помогают. С другой – на хозяевах всегда лежит дополнительная ответственность за высокий результат. С волнением нефтепроводчики Северо-Запада уверенно справились, обыграв всех конкурентов и заняв первое место.
Поддержка занятий различными видами спорта, в том числе командными, на предприятии в приоритете.
Поэтому, помимо хоккейной, на предприятии существуют футбольная и баскетбольная команды, активно принимающие участие в корпоративных и любительских турнирах. Главным из них традиционно является летняя и зимняя Спартакиады головной организации, на которые собираются спортсмены-нефтепроводчики со всей страны. Традиционно проходит хоккейный турнир на Кубок президента компании. Отборочный этап дивизиона «Запад» осенью снова предстоит принимать нефтепроводчикам в Санкт-Петербурге.