Командная работа: как хоккей укрепляет сплоченность коллективов

В Санкт-Петербурге прошел турнир по хоккею среди дочерних организаций компании «Транснефть». Нефтепроводчики Северо-Запада, Центральной России и Поволжья собрались, чтобы определить сильнейшую хоккейную команду.

На малой арене ДС «Юбилейный» состоялся мини-хоккейный турнир с участием клубов четырех дочерних предприятий компании «Транснефть»: «Транснефть – Балтика», «Транснефть – Прикамье», «Транснефть – Диаскан» и «Транснефть – Север». Организатором выступила петербургская «дочка» компании.

Хотя на льду кипели почти олимпийские страсти, участники отметили дружелюбную атмосферу и настоящий спортивный дух соревнований. С одной стороны, как говорится, дома и стены помогают. С другой – на хозяевах всегда лежит дополнительная ответственность за высокий результат. С волнением нефтепроводчики Северо-Запада уверенно справились, обыграв всех конкурентов и заняв первое место.

«Приходилось выкладываться больше, чем на 100 процентов. Все приехавшие команды – достойные соперники. Каждый хотел победить, борьба была по-настоящему острой. С другой стороны, хотел бы отметить теплую, товарищескую атмосферу, уважительное отношение друг к другу и спортивное поведение. Отдельная благодарность судейской бригаде за объективный и честный подход ко всем матчам», — отметил капитан команды «балтийцев» Алексей Полунин.

Поддержка занятий различными видами спорта, в том числе командными, на предприятии в приоритете.

«Здоровье наших работников – это важный компонент эффективной работы предприятия. А командные дисциплины способствуют формированию корпоративного духа, чувства товарищества, сплоченности, поддержки и взаимовыручки», — сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Балтика» Владимир Радов.

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Поэтому, помимо хоккейной, на предприятии существуют футбольная и баскетбольная команды, активно принимающие участие в корпоративных и любительских турнирах. Главным из них традиционно является летняя и зимняя Спартакиады головной организации, на которые собираются спортсмены-нефтепроводчики со всей страны. Традиционно проходит хоккейный турнир на Кубок президента компании. Отборочный этап дивизиона «Запад» осенью снова предстоит принимать нефтепроводчикам в Санкт-Петербурге.