Россиянам назвали заповедные территории Ленобласти, куда стоит отправиться в отпуск

Природоохранные территории Ленобласти вошли в число лучших заповедных и малоизвестных мест России, куда стоит отправиться в отпуск. Список составил Рослесинфор (лесоучетное учреждение Рослесхоза).

Россиянам посоветовали посетить в Ленобласти мыс Киперорт, заказники Кургальский и Выборгский, реку Оредеж, Линдуловскую рощу, Нижне-Свирский заповедник, Вепсский лес, парк Монрепо.

«Вековые леса, туманные водоемы… Завершить путешествие можно двумя днями отдыха в одной из турбаз знаменитого поселка Комарово», — отметили исследователи.

Также в Рослесинфоре посоветовали посетить Большой Арктический заповедник на северном побережье острова Таймыр, Шантарские острова в Хабаровском крае, Белое море и национальный парк «Башкирия».