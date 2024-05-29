Россиянам назвали заповедные территории Ленобласти, куда стоит отправиться в отпуск

Природоохранные территории Ленобласти вошли в число лучших заповедных и малоизвестных мест России, куда стоит отправиться в отпуск. Список составил Рослесинфор (лесоучетное учреждение Рослесхоза).
Россиянам посоветовали посетить в Ленобласти мыс Киперорт, заказники Кургальский и Выборгский, реку Оредеж, Линдуловскую рощу, Нижне-Свирский заповедник, Вепсский лес, парк Монрепо.
«Вековые леса, туманные водоемы… Завершить путешествие можно двумя днями отдыха в одной из турбаз знаменитого поселка Комарово», — отметили исследователи.
Также в Рослесинфоре посоветовали посетить Большой Арктический заповедник на северном побережье острова Таймыр, Шантарские острова в Хабаровском крае, Белое море и национальный парк «Башкирия».
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23.05.2024 184