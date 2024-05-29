Более 22 тысяч семей из СПб и ЛО получили единовременное пособие при рождении ребенка с начала 2024 года

С начала 2024 года 22,4 тысячи семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области получили единовременное пособие при рождении ребенка. Из них 20,5 тысячи являются работающими, а 1,8 тысячи — неработающими.

Размер данного пособия с 1 февраля 2024 года составляет 24 604 рубля 30 копеек. Получить его могут все российские семьи независимо от уровня дохода и трудоустройства.

Если оба родителя работают, то выплата по умолчанию направляется матери ребенка. А если работает только один родитель, то пособие назначается и выплачивается трудоустроенному. Срок выплаты составляет 10 рабочих дней со дня получения Отделением сведений о государственной регистрации рождения ребенка.

В случае, если оба родителя являются неработающими, для оформления выплаты одному из них необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу ОСФР, в МФЦ или подать заявление онлайн через портал «Госуслуг». Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней, а выплата поступает в течение 5 рабочих дней с даты вынесения положительного решения.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный).