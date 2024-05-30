Ножевым ранением закончилась драка в Кингисеппском районе

В деревне Коростель Кингисеппского района произошел конфликт между двумя мужчинами. Ссора переросла в драку, 56-летний менеджер из Санкт-Петербурга ударил ножом 53-летнего жителя деревни Горки.
Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки и боковой поверхности справа. У него также диагностировали множественные ушибы головы и рану лба.
Владельца ножа также доставили в больницу. У него диагностировали переломы плечевой и локтевой костей, ушибы головы, туловища и конечностей. Заведено уголовное дело.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 21 мая возле магазина «24 часа» на Петергофском шоссе произошла драка между 42-летним жителем Ромашек Приозерского района Ленобласти...
21.05.2022 15590