Ножевым ранением закончилась драка в Кингисеппском районе

В деревне Коростель Кингисеппского района произошел конфликт между двумя мужчинами. Ссора переросла в драку, 56-летний менеджер из Санкт-Петербурга ударил ножом 53-летнего жителя деревни Горки.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки и боковой поверхности справа. У него также диагностировали множественные ушибы головы и рану лба.

Владельца ножа также доставили в больницу. У него диагностировали переломы плечевой и локтевой костей, ушибы головы, туловища и конечностей. Заведено уголовное дело.