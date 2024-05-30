Ножевым ранением закончилась драка в Кингисеппском районе

Автор: Сергей Агутин
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Нож
Фото: Baltphoto.ru

В деревне Коростель Кингисеппского района произошел конфликт между двумя мужчинами. Ссора переросла в драку, 56-летний менеджер из Санкт-Петербурга ударил ножом 53-летнего жителя деревни Горки.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением грудной клетки и боковой поверхности справа. У него также диагностировали множественные ушибы головы и рану лба.

Владельца ножа также доставили в больницу. У него диагностировали переломы плечевой и локтевой костей, ушибы головы, туловища и конечностей. Заведено уголовное дело.

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21.05.2022 15590
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