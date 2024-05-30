Школьник из Армении утонул в карьере под Выборгом

Вечером 29 мая в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о мальчике, пропавшем на карьере в паре километров от поселка Селезнево Выборгского района.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 12-летнего ребенка. Внешних следов насильственной смерти не обнаружено.

Известно, что мальчик — гражданин Армении. Обстоятельства произошедшего выясняются.