Школьник из Армении утонул в карьере под Выборгом

Вечером 29 мая в экстренные службы Ленобласти поступило сообщение о мальчике, пропавшем на карьере в паре километров от поселка Селезнево Выборгского района.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 12-летнего ребенка. Внешних следов насильственной смерти не обнаружено.
Известно, что мальчик — гражданин Армении. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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