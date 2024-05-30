Мужчина задержан за присвоение 13 квартир в Петербурге

По подозрению в эпизодах мошенничества, совершенных несколько лет назад, задержан 54-летний житель Омской области. Одна из схем организована в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге.

По данным полиции, мужчина ввел в заблуждение руководителя юридической фирмы, по поддельным документам оформил на себя квартиру петербурженки, с помощью закладной на недвижимость оформил три займа на 3,3 млн рублей.

Уголовное дело по этому эпизоду заведено в марте 2024 года, произошедшее квалифицировано как особо крупное мошенничество. Похожим способом подозреваемый присвоил 13 квартир, принадлежавших той же петербурженки.

Известно, что подозреваемый с 1990-х годов четыре раза привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, наркотики, мошенничество.