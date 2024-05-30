Европу заполонили «клещи-монстры», зараженные опасным вирусом

На территории Европы паразиты могли оказаться из-за диких животных.

Согласно исследованиям ученых, клещи рода Hyalomma, которые ранее обитали преимущественно в тропических регионах, в последние годы активно расселяются по территории Европы.

По мнению экспертов, именно дикие животные, в том числе кролики, стали переносить этих паразитов в европейские страны. Главная опасность клещей этого вида — они могут быть переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки.

При этом изначально клещи Hyalomma обитали в тропических регионах, таких как Африка и Юго-Восточная Азия. Но теперь паразиты активно распространяются по Европе.

Данный вид клещей отличается крупными размерами и агрессивным поведением, что и стало причиной их неофициального названия «клещи-монстры».