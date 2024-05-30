В США предложили Трампу отказаться от президентской гонки после слов о «бомбежке» России и Китая

Автор: Анастасия Щербакова
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Известный американский политолог Риттер возмутился заявлением Трампа.

Бывший американский разведчик и политолог Скотт Риттер предложил Дональду Трампу отказаться от будущих выборов президента США. Заявление политика о том, что он «бомбил бы Москву и Пекин», если бы при его президентстве началось СВО, а войска КНР зашли на Тайвань, недопустимо.

Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, то ты не можешь стать президентом Соединенных Штатов. Извини, Дональд, — написал Риттер в своем блоге.
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29.05.2024 63
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