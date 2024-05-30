В Кудрово ЖК «Новый Оккервиль» на 18 тысяч жителей наполовину остался без электричества

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Один из самых больших многоэтажных домов России мог быть обесточен из-за аварии.

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» в Кудрово 30 мая оказался наполовину обесточен. Всего в высотке проживает порядка 18 тысяч человек. Как сообщает ЛОЭСК, сотрудники компании уже выясняют причину отключения электричества.

Бригада — в осмотре, идёт проверка. Без света — полдома. Причины выясняем. Скоро включим, — приводит сообщение ЛОЭСК 47news.
Вам будет интересно
В Кудрово ЖК "Новый Оккервиль" на 18 тысяч жителей наполовину остался без электричества Новый Оккервиль, Кудрово
В Ленобласти проверят все автопарки скорой помощи после жалоб сотрудников из Кингисеппского района
Такое поручение дал зампредседателя правительства по социальному блоку Емельянов. Комитет по здравоохранению Ленинградской области проверит автопарки станций скорой помощи в регионе....
30.05.2024 37
Автор