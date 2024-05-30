В Кудрово ЖК «Новый Оккервиль» на 18 тысяч жителей наполовину остался без электричества

Один из самых больших многоэтажных домов России мог быть обесточен из-за аварии.

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» в Кудрово 30 мая оказался наполовину обесточен. Всего в высотке проживает порядка 18 тысяч человек. Как сообщает ЛОЭСК, сотрудники компании уже выясняют причину отключения электричества.

Бригада — в осмотре, идёт проверка. Без света — полдома. Причины выясняем. Скоро включим, — приводит сообщение ЛОЭСК 47news.