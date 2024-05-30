В Росприроднадзоре назвали причину гибели рыбы в Финском заливе

Ранее жители Курортного района города жаловались на запах гниющей рыбы у берега Финского залива.

Причиной гибели рыбы в Финском заливе является увеличение числа сине-зеленых водорослей. Как объяснили в Росприроднадзоре, растения поглощают большое количество воздуха из воды. В итоге рыбы, заплывающие в такие участки, не могут нормально дышать. Особенно эта проблема наблюдается на мелководье.

Оптимальное содержание растворенного кислорода для водно-биологических ресурсов в воде составляет 7–8 мг/л. При цветении и отмирании сине-зеленых этот показатель снижается до критических отметок от 1 до 2 мг/л», — рассказали в ведомстве «Фонтанке».