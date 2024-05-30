Май в Ленобласти завершится жарой и кратковременным дождем

Автор: Гузель Галимова
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Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 31 мая.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, днем с градом. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°С, местами до +18°С, днем +24…+29°С.

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