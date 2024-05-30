Май в Ленобласти завершится жарой и кратковременным дождем

Переменная облачность ждет жителей Ленобласти 31 мая.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, днем с градом. Ночью местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем восточных направлений 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +10…+15°С, местами до +18°С, днем +24…+29°С.
Вам будет интересно
Календарное лето начнется с возмущений в магнитосфере планеты. В ночь с 31 мая на 1 июня на Землю обрушатся магнитные бури....
30.05.2024 39