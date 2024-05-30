На День города в Киришах временно перекроют несколько улиц

В Киришах 31 мая пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города. В связи с этим временно будет ограничено движение транспорта.

Так, с 10:00 до 23:00 перекроют проезд к площади на улице Советская, 20 и проезд у клиники «Мединеф» от Молодежного бульвара до улицы Волховская набережная. Также нельзя будет проехать по бульвару Молодежный (в районе заезда к дому 24 по улице Советской и к дому 1 по бульвару), улице Советской (от проспекта Ленина до улицы Волховская набережная), переулку Почтовый.

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Автомобилистов просят заранее освободить стоянку у клиники «Мединеф», улицу Советскую, 24 и территорию площади Праздничная.