Губернатор Ленобласти посетил «Детский социальный центр» в Енакиево

Как и всегда, глава региона приехал не с пустыми руками.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил город Енакиево. Вместе с председателем регионального исполкома «Единой России» Дмитрием Рытовым глава региона навестил ребят из «Детского социального центра».
В ходе визита делегация из Ленинградской области привезла детям множество подарков. Для младших воспитанников центра представители реготделения «Единой России» привезли наборы для творчества, включающие краски, карандаши, бумагу и пастель, а также различные развивающие настольные игры. Подросткам же были вручены беспроводные наушники.
Видео: Online47
Стоит отметить, что помощь Ленобласти «Детскому социальному центру» в Енакиево продолжается уже два года. За это время было проведено оснащение центра на общую сумму в размере 2,9 миллиона рублей. Детей обеспечивают игрушками, спортивным инвентарем, литературой, канцелярскими принадлежностями, техникой, одеждой и многим другим.