Губернатор Ленобласти посетил «Детский социальный центр» в Енакиево

Как и всегда, глава региона приехал не с пустыми руками.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с рабочим визитом посетил город Енакиево. Вместе с председателем регионального исполкома «Единой России» Дмитрием Рытовым глава региона навестил ребят из «Детского социального центра».

В ходе визита делегация из Ленинградской области привезла детям множество подарков. Для младших воспитанников центра представители реготделения «Единой России» привезли наборы для творчества, включающие краски, карандаши, бумагу и пастель, а также различные развивающие настольные игры. Подросткам же были вручены беспроводные наушники.

Мы каждый приезд посещаем детские учреждения. Вот сегодня были в детском ресурсном центре. Вы сами все видели. Прекрасные детки, была очень такая трогательная концертная программа. Мы шествуем над этим центром. Ребята из «Единой России» каждый приезд привозят оборудование, компьютеры, игрушки, различный инвентарь, мебель и одежду. И сегодня было приятно видеть, что вот многое, что есть у ребят сегодня, это то, что как раз привезли наши ленинградцы, — цитирует Дрозденко Online47.

Стоит отметить, что помощь Ленобласти «Детскому социальному центру» в Енакиево продолжается уже два года. За это время было проведено оснащение центра на общую сумму в размере 2,9 миллиона рублей. Детей обеспечивают игрушками, спортивным инвентарем, литературой, канцелярскими принадлежностями, техникой, одеждой и многим другим.