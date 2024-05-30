В Енакиево открыли памятник «Детям-жертвам войны на Донбассе»

В 2022 году в День защиты детей было принято решение установить здесь памятник, но мы не хотели, чтобы он был официальный, бюджетный. Появилась идея, что он должен стать народным, ленинградским. Партия «Единая Россия» взяла на себя организацию и очень многие участвовали в том, чтобы этот памятник появился. Я очень благодарен молодому архитектору, который сумел через эту работу передать ту боль, те эмоции, который каждый из нас испытывает, слушая рассказы о трагедиях детей.

Мы очень символично дали старт этому памятнику. В этом году, 27 января, был открыт мемориал в Зайцево, туда мы привезли памятник перед тем, как он отправился в Енакиево. К тому же к открытию памятника состоялся автомобильный пробег по городам-героям, городам воинской славы. Наша задача сделать все возможное, чтобы поскорее наступило мирное время, а произойдет это тогда, когда будет победа, — цитирует главу региона Оnline47.