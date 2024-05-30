В Енакиево открыли памятник «Детям-жертвам войны на Донбассе»

В церемонии открытия памятника приняла участие делегация из ленинградской области во главе с Александром Дрозденко.
В городе Енакиево состоялось торжественное открытие памятника, посвященного детям, погибшим в ходе боевых действий на Донбассе. Скульптура призвана увековечить память о невинных детских жертвах и станет символом надежды на мирное будущее. Об этом рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Мы очень символично дали старт этому памятнику. В этом году, 27 января, был открыт мемориал в Зайцево, туда мы привезли памятник перед тем, как он отправился в Енакиево. К тому же к открытию памятника состоялся автомобильный пробег по городам-героям, городам воинской славы. Наша задача сделать все возможное, чтобы поскорее наступило мирное время, а произойдет это тогда, когда будет победа, — цитирует главу региона Оnline47.