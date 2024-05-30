Дрозденко проинспектировал асфальтовый завод, построенный Ленобластью в Енакиево

В ходе рабочего визита в подшефный город Енакиево губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил новый асфальтовый завод. Предприятие, построенное при поддержке 47-го региона, способно производить до 120 тонн асфальтобетона в час.

Ленинградская область активно помогает в восстановлении инфраструктуры на территориях Донбасса, освобожденных от украинских боевиков. Одним из таких проектов стало строительство нового асфальтового завода в Енакиево.

Во время рабочего визита в подшефные районы Александр Дрозденко лично осмотрел предприятие и высоко оценил его производственные мощности. Завод способен выпускать до 120 тонн асфальтобетона в час, что позволит ускорить восстановление дорожной сети в регионе.

Мы сейчас развернули большие работы по строительству и ремонту дорог. И мы понимали, что нам очень сложно обходиться без своего асфальтобетонного завода. Все-таки мы считаем деньги, а привозить асфальтобетонную смесь, бетон из соседних регионов или даже из Ростовской области — это очень дорого, да и по времени невыгодно. Неэкономично. Мы рассчитываем, что этот асфальтобетонный завод будет работать не только для Енакиево, но и для соседних городов и районов. Мощности его позволяют. И самое главное, что завод дает очень качественную асфальтобетонную смесь, — цитирует главу 47-го региона Online47.

Ранее Фонд «Ленинградский рубеж» передал военным в Енакиево технику, спецснаряжение и гуманитарную помощь