Дрозденко проинспектировал асфальтовый завод, построенный Ленобластью в Енакиево

В ходе рабочего визита в подшефный город Енакиево губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил новый асфальтовый завод. Предприятие, построенное при поддержке 47-го региона, способно производить до 120 тонн асфальтобетона в час.
Ленинградская область активно помогает в восстановлении инфраструктуры на территориях Донбасса, освобожденных от украинских боевиков. Одним из таких проектов стало строительство нового асфальтового завода в Енакиево.
Во время рабочего визита в подшефные районы Александр Дрозденко лично осмотрел предприятие и высоко оценил его производственные мощности. Завод способен выпускать до 120 тонн асфальтобетона в час, что позволит ускорить восстановление дорожной сети в регионе.
Ранее Фонд «Ленинградский рубеж» передал военным в Енакиево технику, спецснаряжение и гуманитарную помощь