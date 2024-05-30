Дрозденко высоко оценил реконструкцию школы №15 в Енакиево

В ходе рабочей поездки в Енакиево губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил школу №15, где недавно завершились ремонтные работы. Глава 47-го региона осмотрел обновленные актовый и спортивный залы, а также столовую учебного заведения, дав высокую оценку качеству выполненных работ.

Изначально планировалось провести ремонт окон, кухни и столовой в школе. Однако ленинградские строители пошли дальше и обновили также холл, санузлы, кровлю, спортивный и актовый зал, устранили дефекты ливневой канализации.

Губернатор Ленобласти высоко оценил масштаб и качество проведенных работ. Он подчеркнул, что все вопросы с подрядчиками удалось решить своевременно, что позволило в короткие сроки полностью преобразить учебное заведение.

Ремонт школы №15 в Енакиево стал частью комплексной программы помощи Ленинградской области Донбассу. 47-й регион не только восстанавливает важные социальные объекты, но и оказывает всестороннюю поддержку в решении других инфраструктурных и гуманитарных задач.

Ранее губернатор Ленобласти рассказал о проектах, реализуемых в подшефном Енакиево.