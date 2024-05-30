Губернатор Ленобласти рассказал о проектах, реализуемых в подшефном Енакиево

Во время рабочей поездки в подшефный город Енакиево губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в нескольких важных мероприятиях. Глава 47-го региона открыл памятник детям, погибшим в ходе военных действий, передал военным технику от фонда «Ленрубеж» и оценил новый асфальтобетонный завод.

Как отметил Александр Дрозденко, сегодня ленинградцы, как и вся Россия, должны работать одной дружной командой, оказывая всестороннюю поддержку новым территориям. И Ленинградская область активно включилась в это процесс, восстанавливая город Енакиево в ДНР.

Одним из знаковых мероприятий в ходе рабочей поездки делегации из Ленобласти стало открытие памятника детям, погибшим в ходе военных действий на Донбассе. Эта скульптура призвана увековечить память о невинных детских жертвах и стать символом надежды на мирное будущее.

Кроме того, Фонд «Ленинградский рубеж» передал российским военным, участвующим в специальной военной операции, партию необходимой техники и оборудования. Губернатор Дрозденко лично присутствовал на этом мероприятии.

Также глава Ленобласти осмотрел новый асфальтобетонный завод, построенный при поддержке 47-го региона. Предприятие способно производить до 120 тонн асфальта в час, что позволит ускорить восстановление дорожной сети в Енакиево.

Еще одним важным шагом стало утверждение плана строительства и ремонта дорог в городе на ближайшие три года. Впервые в него включены не только дороги, но и инженерные сооружения, а также путепроводы.