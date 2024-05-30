«Хуже всего, когда слова расходятся с делом»: Дрозденко раскритиковал подрядчиков, сорвавших сроки сдачи МФЦ в Енакиево

В ходе рабочего визита в город Енакиево губернатор Ленобласти Александр Дрозденко осмотрел новый многофункциональный центр. Правда, глава региона остался крайне недоволен работой подрядчиков, которые сорвали сроки сдачи объекта.

Согласно первоначальным планам, новый МФЦ в Енакиево должен был начать работу 30 мая, в день визита губернатора Дрозденко. Однако строители нарушили все установленные сроки и не уложились даже в дополнительно предоставленное время.

Когда Александр Дрозденко посетил учреждение, он обнаружил, что в нем до сих пор наблюдаются проблемы с электроснабжением, а ни один компьютер не был подключен к сети. Глава Ленинградской области жестко раскритиковал подрядчиков за срыв планов и потребовал от них завершить все работы в течение недели.

Честно скажу, ребята, хуже всего, когда у нас слова расходятся с делом. Мы же все гарантируем. Мы еще никого здесь в этом плане не подвели. Не очень удобно, потому что я уже сказал, что в мой приезд в Енакиево запускаем МФЦ. Как это происходит в Ленобласти: я прихожу в МФЦ — и там все работает. Это мы называем «запустили». А то, что строительная готовность основная здесь, в Енакиево, достигнута — молодцы, но только МФЦ не работает, — цитирует главу региона Online47.

Ранее Александр Дрозденко оценил реконструкцию школы №15 в Енакиево.