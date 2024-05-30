Жители частных домов в деревнях Лужского района получили доступ к голубому топливу

К природному газу смогут подключиться жители более 1200 частных домов в деревнях Смешино, Турово, Нелаи, Слапи

«Специалисты компании «Газпром газораспределение Ленинградская область» завершили строительство межпоселкового газопровода протяженностью 14 километров в Лужском районе. Он создает возможность для подключения к природному газу 1,2 тыс. домовладений в деревнях Смешино, Турово, Нелаи, Слапи, а также селекционно-семеноводческого центра и животноводческого комплекса. Жители уже могут подавать заявки на догазификацию», — отметил председатель комитета по ТЭК области Сергей Морозов.

В 2022-2023 годах в Ленобласти построено 360 газопроводов общей протяженностью более 1400 км. Всего в Ленобласти подано более 33750 заявок на догазификацию, переведено в договоры более 32480 из них, сети доведены более чем до 23610 участков с домами жителей. Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ

— на странице компании ВКонтакте

— на сайте www.gazprom-lenobl.ru

— в МФЦ

— по электронной почте [email protected]

— на портале «Госуслуги»

— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

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Отметим, что часть средств, которая выделяется на работу внутри домов и участков — от 180 до 300 тыс. рублей, может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства — проведение трубы по участку и разводку по дому.