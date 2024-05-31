В лесах Петербурга подготовили 46 площадок для пикника и отдыха

В Курортном, Выборгском, Приморском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга подготовили 46 площадок для пикника и отдыха.

«В этих зонах подготовлены площадки для разведения костров, окруженные специальными противопожарными минерализованными полосами. Поэтому даже сейчас, в пожароопасный сезон, разжигать там огонь разрешается, за исключением участков в заказниках», — объяснил губернатор Александр Беглов.

Однако в случае, если в Петербурге объявят особый противопожарный режим, то разводить огонь в городе будет запрещено везде. Ознакомиться с полным списком адресов площадок можно на официальной странице СПб ГКУ «Курортный лесопарк».