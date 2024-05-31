В Кировске снесут торговый центр после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Ленобласти предотвратила узаконивание самовольных построек торгового центра «Слава» в Кировске. Здания будут снесены.

Как сообщили в ведомстве, ТЦ «Слава» подал иск о признании права собственности на четыре здания, при этом местная администрация заявила встречные требования о сносе этих строений.

Суд первой инстанции не выявил оснований для сноса здания. К делу подключилась прокуратура. Ведомство указало, что администрация Кировского района не предоставляла земельный участок для строительства ТЦ, а договор аренды был расторгнут. Суд согласился с доводами, владельцев ТЦ обязали снести все четыре здания.

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Вопрос исполнения судебного акта находится на контроле прокуратуры Ленобласти.