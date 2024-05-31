Промышленное предприятие из Ленобласти отмечено наградами на Всероссийском конкурсе РСПП

На днях были подведены итоги ежегодного Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2023». Одним из победителей стала Группа компаний, чьи предприятия работают в Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Саратовских областях.

Напомним, конкурс проводится РСПП ежегодно с 1997 года. В этом году победители были определены в 14 номинациях. В этом году среди обладателей наград конкурса АО «Трансмашхолдинг», ПАО «ММК», ПАО «Лукойл», госкорпорация «Росатом», ПАО «Россети», ПАО «Северсталь» и др. Группа компаний «ФосАгро», будучи традиционным участником конкурса, была отмечена высшими наградами сразу в двух номинациях – «За динамичное развитие бизнеса» и «За высокое качество отчётности в области устойчивого развития/ESG».

«Победа сразу в двух номинациях престижного конкурса – отличный подарок коллективам предприятий к нашему профессиональному празднику, Дню химика. А также важное и ценное признание наших успехов на пути активного инвестиционного развития, приверженности принципам ESG. Уверен: награда станет мощным стимулом для новых свершений и рекордов», — прокомментировал итоги первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Отметим, что по итогам года Группа компаний нарастила производство до рекордных 11,3 млн тонн агрохимической продукции. На инвестиции направлен рекордный объём средств – свыше 64 млрд рублей. Растёт благополучие сотрудников: средняя заработная плата на предприятиях компании за 3 года выросла на 60%, с 1 февраля 2024 года зарплаты проиндексированы ещё на 15%. Одновременно растёт поддержка социальных и благотворительных проектов, на которые в 2022-2023 гг. направлено свыше 25 млрд рублей. Объём налоговых платежей в бюджеты всех уровней в прошлом году, включая обеспечительный платёж по налогу на сверхприбыль, а также экспортные пошлины, возрос на 15% — до рекордных 69 млрд рублей. Ежегодные расходы на природоохранные мероприятия превышают 9 млрд рублей.