Во Всеволожском районе началось строительство еще одной новой школы – образовательное учреждение на 550 мест появится в поселке Ковалево.
В учебном заведении будут размещаться 22 класса по 25 учеников в каждом. Также в здании предусмотрены большой и малый спортивные залы, зал хореографии, библиотека, актовый зал на 330 мест с эстрадой и радиоустановкой, классы музыки, пения и трудового обучения, сообщили в стройблоке администрации Ленобласти.
Застройщик уже начал возводить каркас будущей школы.
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24.04.2024 338