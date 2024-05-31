Во Всеволожском районе началось строительство еще одной новой школы – образовательное учреждение на 550 мест появится в поселке Ковалево.

В учебном заведении будут размещаться 22 класса по 25 учеников в каждом. Также в здании предусмотрены большой и малый спортивные залы, зал хореографии, библиотека, актовый зал на 330 мест с эстрадой и радиоустановкой, классы музыки, пения и трудового обучения, сообщили в стройблоке администрации Ленобласти.

Застройщик уже начал возводить каркас будущей школы.