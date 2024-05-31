Несовершеннолетняя российская теннисистка обыграла экс-первую ракетку мира

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос».

«Победить мне помог характер, это очень волевая победа. Сил придавало, что пыталась оставаться спокойной – и это сработало», – рассказала Мирра Андреева в интервью Sports.ru

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу 17-летней спортсменки. Теннисистки провели на корте 2 часа 31 минуту. Мирра Андреева вышла в третий круг турнира, в котором она сыграет против американки Пейтон Стирнс.