Сотрудников школы, слишком тщательно досматривавших учениц перед ЕГЭ, отстранили от проведения экзаменов

Некоторые из потерпевших школьниц жаловались, что им пришлось раздеваться до нижнего белья.

Скандал в одной из воронежских школ, в которой во время ЕГЭ группе учениц устроили слишком тщательный досмотр, получил продолжение. Сотрудников, осуществлявших контроль за учениками, отстранили от проведения экзаменов. Об этом заявила министр образования Воронежской области Наталья Салогубова.

Мы ожидаем официальных результатов, которые будут следственными органами доведены до нас. Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте. Поэтому это уже закреплено решением — все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка тех, которые принимают участие в едином государственном экзамене, — цитирует ее РИА Новости.

На инцидент уже отреагировали несколько федеральных ведомств. Среди них и Следственный комитет РФ, который даст оценку действиям проверяющих.