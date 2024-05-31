Доля исполнительных производств по алиментам в Петербурге достигла 93 %

Доля исполнительных производств по алиментам на детей превышает 93 %. В первые четыре месяца 2024 года в пользу детей взыскали 472,5 млн рублей, что на 16 % больше, чем за такой же период 2023 года (тогда было 408 млн, а в 2022 году — 380 млн).

К 1 мая у приставов находилось более 14,7 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Более шести тысяч должников попали в список невыездных, 2094 водителя были ограничены в праве пользоваться водительскими правами из-за долгов по алиментам.