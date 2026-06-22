Регион на постоянной основе совершенствует меры поддержки семей.
В Ленинградской области действует региональная программа материнского капитала, предоставляемого семьям на каждого рожденного ребенка. Об этом напомнили в пресс-службе правительства региона.
Выплата выделяется при условии регистрации ребенка на территории Ленобласти. При этом размер поддержки зависит от очередности рождения ребенка и возраста матери. Так, женщины, родившие первенца в возрасте до 30 лет включительно, могут получить 175 000 рублей. Для мам, родивших второго ребенка до 35 лет, сумма составит 125 000 рублей, а за третьего и последующих детей семьям полагается 146 802 рубля.
В 2025 году ленинградским семьям дали право использовать часть средств маткапитала — 50 000 рублей — через электронный сертификат. Эти деньги можно направить на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов питания.
Другие подробности программы размещены на портале семья47.рф
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