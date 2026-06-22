Комитет по строительству Ленинградской области привлечёт застройщиков Янино-1 к работам по улучшению транспортной доступности городского посёлка — по аналогии с успешным опытом расширения Голландской улицы.

На рабочем совещании с инвесторами обсуждалась подготовка улично-дорожной сети к запуску автобусов большого класса. Предварительная концепция была разработана совместно с комитетом по дорожному хозяйству и комитетом по транспорту.

В числе первоочередных мер согласовано спрямление участка дороги на улице Ясной. Разработку конкретных технических решений по этому участку возьмут на себя застройщики. Также будет проработано размещение разворотной площадки и зоны для технического перерыва и межрейсового простоя автобусов большой вместимости.

Председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко отметил, что жители давно просят запустить автобусы большого класса, но сделать это невозможно без подготовки улично-дорожной сети.

«Мы видим, какие участки нужно привести в рабочее состояние, и подключаем к этой задаче застройщиков. В Янино уже есть успешный опыт Голландской улицы, где силами инвесторов расширили два сложных участка дороги. Такой подход понятен всем участникам. Девелоперы сами понимают, что транспортные проблемы влияют на качество жизни жителей, развитие территории и спрос в новых жилых кварталах. Рассчитываем на поддержку муниципалитета и синхронную работу всех сторон», — сказал Никитенко.

Ранее глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов в ходе встречи с депутатами ЗакСа и губернатором Александром Дрозденко обозначил сроки реализации КАД‑2, а также три ключевых примыкания региональной дорожной сети к Кольцевой автодороге.