Жителя Ленобласти не хотели пускать за границу из-за неточности в паспорте

В АТОР сообщают, что у россиян все чаще возникают проблемы при выезде за рубеж.

Граждане РФ все чаще сталкиваются с проблемами при выезде за границу. Как отметили в Ассоциации турагентств России, причиной этому становятся неточности в загранпаспортах.

Буква «ё» в загранпаспортах, место рождения, указанное в соответствии с советскими названиями населенных пунктов, особенности машинописного шрифта, транслитерации…, — приводит АТОР перечень неточностей в документах.

В такой ситуации оказался житель Ленобласти, у которого в загранпаспорте не был указан населенный пункт, где он родился. При это в основном документе эта информация есть.

Сегодня в Пулково «со скрипoм» пропустили пассажира, у которого место рождения было указано как «Ленинградcкая область» без детализации, как во внутреннем паспорте, где прoписан еще и населенный пункт, — рассказал вице-президент ассоциации Артур Мурадян.