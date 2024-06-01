В Минобрнауки рассказали, повлияет ли пересдача ЕГЭ на рейтинг абитуриентов

В ведомстве подчеркивают, что главным критерием остается сумма баллов, набранная на экзаменах.

Пересдача ЕГЭ не скажется на рейтинге абитуриентов при поступлении в вузы. Как сообщили в Минобрнауки РФ, главный критерий — сумма баллов на экзаменах. Об этом стало известно РИА Новости.

Результаты (пересдачи) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов, — указано в сообщении ведомства.