В Минобрнауки рассказали, повлияет ли пересдача ЕГЭ на рейтинг абитуриентов

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В ведомстве подчеркивают, что главным критерием остается сумма баллов, набранная на экзаменах.

Пересдача ЕГЭ не скажется на рейтинге абитуриентов при поступлении в вузы. Как сообщили в Минобрнауки РФ, главный критерий — сумма баллов на экзаменах. Об этом стало известно РИА Новости.

Результаты (пересдачи) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ. Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов, — указано в сообщении ведомства.
Вам будет интересно
В Минобрнауки рассказали, повлияет ли пересдача ЕГЭ на рейтинг абитуриентов пересдача, минобрнауки, ЕГЭ
В России разразился скандал после унизительного досмотра школьниц на ЕГЭ
По словам потерпевших, некоторым из них даже пришлось снимать лифчики при досмотре перед экзаменом. Вокруг ситуации в одной из воронежских школ...
29.05.2024 169
Автор