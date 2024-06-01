Пострадавшим при ЧС будут положены двойные выплаты

Соответствующий проект подготовлен МЧС.

В России увеличат в два раза выплаты гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Проект уже подготовлен МЧС РФ по поручению президента страны Владимира Путина.

Предложенная мера распространяется исключительно на чрезвычайные ситуации федерального и межрегионального характера, ее действие распространится на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2024 года, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.