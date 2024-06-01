Школьница в Ломоносовском районе попала в больницу после наезда автомобиля

16-летняя девочка-подросток переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил невнимательный автомобилист.
В Малом Карлино в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 16-летняя школьница в результате ДТП.
По имеющимся данным, ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе. Сейчас школьница находится в больнице с травмами головы и живота.
Полиция по факту ДТП проходит проверку.
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31.05.2024 59