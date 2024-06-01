Школьница в Ломоносовском районе попала в больницу после наезда автомобиля

16-летняя девочка-подросток переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил невнимательный автомобилист.

В Малом Карлино в состоянии средней степени тяжести госпитализирована 16-летняя школьница в результате ДТП.

По имеющимся данным, ребенка сбил автомобиль на пешеходном переходе. Сейчас школьница находится в больнице с травмами головы и живота.

Полиция по факту ДТП проходит проверку.