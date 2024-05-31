В Выборгском районе заключенный напал на надзирателя и теперь может остаться в колонии еще на 12 лет

Осужденный отбывает 10-летний срок в колонии строгого режима.

Мужчина, отбывающий наказание в виде 10 лет колонии строго режима может остаться в исправительном учреждении еще на 12 лет. Всему виной стал приступ ярости у арестанта — он отказался исполнять требование сотрудника ФСИН и ударил его по лиц.

Как передает Следственный комитет по Выборгском у району, в отношении заключенного возбудили уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По ней арестанту грозит до 12 лет тюрьмы.