Мощная вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю

Выброс корональной массы длился целых 17 минут.

Ученые Института прикладной геофизики (ИПГ) в ночь на 1 июня зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Специалисты прогнозируют ухудшение условий коротковолновой-радиосвязи на протяжении двух дней.

Более того, вспышка обернулась магнитной бурей. Согласно наблюдениям Лаборатории солнечной астрономии, возмущения в магнитосфере продлятся до вечера 1 июня. Сила шторма в пике составит почти шесть баллов, что соответствует уровню G2.