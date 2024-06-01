Мощная вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю

Автор: Анастасия Щербакова
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Выброс корональной массы длился целых 17 минут.

Ученые Института прикладной геофизики (ИПГ) в ночь на 1 июня зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Специалисты прогнозируют ухудшение условий коротковолновой-радиосвязи на протяжении двух дней.

Более того, вспышка обернулась магнитной бурей. Согласно наблюдениям Лаборатории солнечной астрономии,  возмущения в магнитосфере продлятся до вечера 1 июня. Сила шторма в пике составит почти шесть баллов, что соответствует уровню G2.

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01.06.2024 37
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