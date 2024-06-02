Виктор Орбан заявил о том, что Европа близка к гибели из-за подготовки к войне с Россией. В беседе с ivbg.ru сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, прислушается ли коллективный Запада к Венгрии или линию будут гнуть дальше.

«Большинство европейских политиков либо преуменьшают, либо игнорируют угрозу, которая исходит от их безответственных действий на украинском направлении. Спровоцированный их политикой кризис только усугубляется. Они продолжают испытывать на прочность Россию, пытаясь опытным путем обнаружить точку невозврата», – отметил Сергей Перминов

Сенатор считает, что эта игра с огнем справедливо вызывает тревогу у не утративших чувства реальности лидеров, к которым принадлежит Виктор Орбан. Постоянно расширяя номенклатуру поставляемых вооружений, пересматривая прежние запреты и объявляя о готовности к отправке войск, Европа медленными, но уверенными шагами движется к опасной черте.

«Идейно направляемые Вашингтоном брюссельские бюрократы, а также их коллеги в ряде европейских столиц вряд ли свернут с проторенного пути. Они будут продолжать поддерживать киевский режим до тех пор, пока он, не жалея сограждан, «оправдывает инвестиции», – резюмировал Сергей Перминов