Скелет в красных трусах нашли в лесополосе во Всеволожском районе

Человеческий скелет найден 1 июня в лесополосе рядом с железнодорожной станцией «Ладожское озеро» во Всеволожском районе.
По предварительным данным, его обнаружил петербуржец, который сразу обо всем сообщил правоохранительным органам. На месте пол и возраст останков по внешним признакам определить не удалось.
На теле была черная куртка, зеленая кофта и красные трусы. Личность покойного и обстоятельства смерти устанавливаются.
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