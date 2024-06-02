Скелет в красных трусах нашли в лесополосе во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Человеческий скелет найден 1 июня в лесополосе рядом с железнодорожной станцией «Ладожское озеро» во Всеволожском районе.

По предварительным данным, его обнаружил петербуржец, который сразу обо всем сообщил правоохранительным органам. На месте пол и возраст останков по внешним признакам определить не удалось.

На теле была черная куртка, зеленая кофта и красные трусы. Личность покойного и обстоятельства смерти устанавливаются.

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