Девочка упала в лестничный проем и получила тяжелы травмы в Приозерском районе

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

В полицию Приозерского района 31 мая около 15:00 сообщили о госпитализации 14-летней девочки. Врачи диагностировали у подростка травмы позвоночника, переломы, ушибы. Состояние пациентки оценивается как тяжелое.

Из стационара возле Выборга ее перевезли в профильную больницу в Санкт-Петербурге. Родители рассказали, что семья была на даче в поселке Ромашки. Дочь неудачно упала в проем лестницы.

Семья ребенка благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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