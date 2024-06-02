Стартовали первые рейсы «Шаттл» между Москвой и Петербургом

Компании «Аэрофлот» и «Россия» запустили программу полетов между Москвой и Санкт-Петербургом. Она допускает бесплатный обмен билетов в рамках тарифа на последующие рейсы в течение 12 часов.

В часы-пик рейсы «Москва – Санкт-Петербург» от авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» будут вылетать с интервалами не более 15 минут. Планируется осуществлять не менее 70 рейсов ежедневно с совокупной перевозкой около 12 тысяч пассажиров.

Рейсы «Шаттл» допускают лишь два класса обслуживания – экономический и бизнес-стандарт. Первые полеты в рамках новой программы стартовали 1 июня.