Петербуржцам рассказали, когда лучше посещать Летний сад

Летний сад в Петербурге, расположенный по адресу набережная Кутузова, 2, можно посетить, доехав на метро до станций «Гостиный двор» или «Невский проспект» и пройдя 10-15 минут пешком.

Также можно высадиться на станции «Адмиралтейская», но от нее путь будет дольше – 20-30 минут, сообщает «Петроград».

В парке установлены 92 скульптуры. Полноценную реставрацию провели в 2012 году, с тех пор каждый апрель он закрывается на просушку для дополнительного облагораживания и подготовки к новому сезону.

Посещение сада бесплатно, заплатить нужно только за вход в Летний дворец Петра I, для студентов предусмотрены скидки. Режим работы парка в 2024 году с 1 мая по 30 сентября: с 10:00 до 22:00 (вход до 21:30). Осенью и зимой чуть меньше, с 1 октября по 31 марта с 10:00 до 20:00 (вход до 19:30).

Посетить сад можно шесть дней в неделю: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. По вторникам он закрыт на работы по благоустройству.