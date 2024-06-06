Депутаты трех фракций внесут в Думу законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект о замене единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционный формат государственной итоговой аттестации школьников подписан депутатами фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП.

Авторы инициативы напоминают, что ЕГЭ в России официально введен в 2009 году во всех школах в качестве выпускного и вступительного экзаменов. Но к этой форме аттестации знаний учащихся накопилось множество вопросов.

«Многие деятели науки и культуры, учителя и родители утверждают, что тестирование в принципе не способно выявить уровень знаний. При такой форме аттестации отсутствует индивидуальный подход к школьникам, не учитывается разница в условиях их обучения», – говорится в пояснительной записке

В разные годы законопроекты об отмене ЕГЭ не были поддержаны. В заключениях указывалось, что его отмена приведет к упразднению системы совмещения выпускных экзаменов и вступительных экзаменов, что выразится в снижении доступности высшего образования для детей из сельской местности и малообеспеченных семей.