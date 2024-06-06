Реконструкцию Московского вокзала согласуют с терминалом ВСМ

В Санкт-Петербурге показали проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Он включает полную реконструкцию станции Санкт-Петербург-Главный и обновление Московского вокзала, сообщает «Петроград».

Там же планируется обустроить привокзальную площадь и тоннель на пересечении Черняховского и Товарного переулка.

В Петербурге на Московском вокзале построят пассажирский комплекс «Волковская», куда переведут электропоезда Московского и Волховского направлений, а также станция метро «Лиговский проспект-2». Также появятся привокзальная площадь и тоннель на пересечении улицы Черняховского и Товарного переулка.