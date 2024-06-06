Трое рыбаков застряли на Ладожском озере  

На Ладожском озере в районе Сясьстроя Волховского района 5 июня развернулась спасательная операция. Помощь специалистов потребовалась троим мужчинам, которые застряли посреди водоема на катере.

Во время рыбалки мотор заглох. Мужчины не могли самостоятельно вернуться на берег. На помощь ленинградцам отправились сотрудники региональной Аварийно-спасательной службы.

Дежурная смена поискового отряда из города Новая Ладога обнаружила рыбаков на катере и доставила на берег. Никто не пострадал.