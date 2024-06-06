Трое рыбаков застряли на Ладожском озере  

Автор: Сергей Агутин
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На Ладожском озере в районе Сясьстроя Волховского района 5 июня развернулась спасательная операция. Помощь специалистов потребовалась троим мужчинам, которые застряли посреди водоема на катере.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

Во время рыбалки мотор заглох. Мужчины не могли самостоятельно вернуться на берег. На помощь ленинградцам отправились сотрудники региональной Аварийно-спасательной службы.

Дежурная смена поискового отряда из города Новая Ладога обнаружила рыбаков на катере и доставила на берег. Никто не пострадал.

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24.07.2022 5174
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