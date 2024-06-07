Сеть причалов в шести районах Петербурга появятся до 2028 года

Автор: Сергей Агутин
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Питер
Фото: Baltphoto.ru

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Комтрансом и ООО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» о совместной реализации проекта, направленного на развитие и обновление пассажирского флота и причальной инфраструктуры.

Соглашение включает в себя создание сети плавучих и стационарных причалов в шести районах Петербурга: Центральном, Приморском, Адмиралтейском, Петроградском, Невском и Кронштадтском.

Также планируется обновление и расширение действующего пассажирского флота, обслуживающего туристические маршруты. Завершение проекта намечено на 2028 год.

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