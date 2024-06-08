В ЛНР объявили день траура по погибшим при обстреле Луганска

В ЛНР 8 июня объявили днем траура по погибшим при обстреле Луганска, сообщил глава региона Леонид Пасченик в тг-канале.

Глава региона выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

ВСУ обстреляли Луганск 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома, были повреждены 33 многоэтажных дома в восточной части города, две школы, колледж, три детских сада. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали — 60.