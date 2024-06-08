На ПМЭФ-2024 заключили более 980 соглашений на общую сумму 6,4 трлн рублей

В Северной Столице завершился Петербургский международный экономический форум, в рамках которого было заключено 982 соглашения на общую сумму 6,4 трлн рублей.

За четыре дня в мероприятиях форума приняли участие 21,3 тыс. участников из 139 стран. Форум освещали 4 216 представителей СМИ из России и зарубежных стран. Об этом на брифинге по итогам форума рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.