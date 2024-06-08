Подержанные автомобили в России дешевеют третий месяц подряд

По итогам мая средняя цена подержанного легкового автомобиля в России составила 1,566 млн рублей.

Это на 0,3%, или почти 4 тыс. рублей меньше, чем в апреле. В марте стоимость упала на 1%, а в апреле — на 1,6%. Об этом сообщает «Автостат».

Однако по сравнению с маем прошлого года подержанные авто в России стали дороже в среднем на 8,4% — примерно на 121 тыс. рублей.